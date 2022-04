Elezioni presidenziali in Francia, le proiezioni: Macron oltre il 28%

PARIGI - Come ampiamente previsto, il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen approderanno al secondo turno. Ma ora è molto importante guardare le percentuali. Gli altri candidati: "Fermare l'estrema destra". Il ballottaggio si terrà il 24 aprile."Potete contare su di me", dice il presidente acclamato dai suoi militanti alla Porte de Versailles di Parigi, lanciando un appello ai connazionali di ogni colore politico affinché sbarrino la strada all'estrema destra.I primi sondaggi verso il 24 aprile comunque premiano Macron: secondo uno studio Ipsos Sopra Steria per Le Parisien, verrebbe riconfermato all'Eliseo con il 54% delle intenzioni di voto.Più risicato il vantaggio attribuitogli da Ifop-Fiducial per TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio: 51 a 49.