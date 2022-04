Che cos'è il nuovo pulsante "adoro" di Netflix

ROMA - Si tratta di un modo per esprimere in modo più esplicito il nostro apprezzamento. Se finora potevamo aggiungere un "like" ai contenuti più interessanti, ora la piattaforma di streaming ha inserito un'icona con due pollici alzati, utile all'algoritmo per suggerirci proposte più affini ai nostri gusti.Il pulsante è possibile trovarlo nel menu di ciascun film, documentario o serie tv, proprio accanto al tasto Riproduci.La società fondata da Reed Hastings ha assicurato che tutti i contenuti bollati con il pollice capovolto non verranno più riproposti all’abbonato, mentre quelli con il tradizionale mi piace continueranno a fungere da termine di paragone per offrire serie o pellicole analoghe. Il pulsante adoro, a quanto pare di capire, perfezionerà ancora di più quest’ultima selezione.