Davide Donadei e Chiara Rabbi, da Uomini e Donne alla nuova vita in Puglia

Il loro amore è sbocciato all'interno del noto programma 'Uomini e Donne' di Maria De Filippi e, dall'ora, non si sono mai divisi. Davide Donadei e Chiara Rabbi sono più innamorati che mai e, al Giornale di Puglia, raccontano le fasi della loro relazione e i progetti in corso. Da alcuni anni, Davide gestisce un ristorante con la sua famiglia, in Salento e Chiara, tolte le vesti di influencer, corre a dargli una mano.

Com'è nata la vostra storia d'amore?

La nostra storia d'amore è nata sotto i riflettori del programma tv, Uomini e Donne. Ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto perché entrambi avevamo bisogno di tanto vero amore.

Cosa vi ha insegnato l'esperienza a Uomini e Donne?

È un percorso che rimarrà per sempre nella nostra vita. Dietro quel programma c'è un mondo pieno di gente che crede nel proprio lavoro e che si fa in quattro. Abbiamo colto l'essenza del programma e di chi ci sta dietro. Siamo cresciuti e maturati su molti aspetti, ma abbiamo dovuto mettere anche una corazza forte per far scivolare via i lati negativi che ti porta questo mondo.

Chiara, i pregi di Davide.

Il suo miglior pregio è che un buono. Conosce il segreto di perdonare, ha un anima pura e con i miei occhi l'ho visto aiutare chi personalmente avrei allontanato. Come difetto? Ultimamente è molto sbadato.

Davide, il pregi di Chiara.

Per le persone che ama è disposta veramente a fare di tutto, preferisce soffrire lei. Il suo difetto? Ha un carattere forte e pretende di avere sempre ragione, è molto testarda.

Dalla tv alla nuova vita in Puglia, nel mondo della ristorazione...

Chiara: Davide lavora nella ristorazione da 12 anni e, una volta usciti dal programma, in piena pandemia, o ci separavano o logicamente sarei dovuta trasferirmi da lui, in Puglia. Sin dall'inizio Davide, mi ha reso sempre partecipe della sua vita ed io ho iniziato ad amarlo anche per questo. Il ristorante è sua vita e mi ci sono catapultata dentro. Siamo due grandi lavoratori e il fatto di lavorare insieme, delle volte, può essere adrenalinico ed eccitante.

Se vi dicessi reality?

Davide: ''Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello. Penso di essere un bel personaggio, con personalità e carisma. Odio le ingiustizie e sarei il primo a dire sempre la mia. E poi penso di meritarmelo.

Chiara: Farei qualsiasi programma. Preferirei di coppia, ma se dovessi scegliere, vorrei farglieli fare a lui anche perché io litigherei con tutti (ride, ndr). Non sopporto le persone finte e montate.

Vi piacerebbe diventare genitori?

Assolutamente si, è nei nostri piani. Il nostro desiderio è di far crescere i nostri figli sani e sereni. Sicuramente saremo dei genitori perfetti.

Quali sono i vostri prossimi progetti?

Un progetto è sicuramente quello di ingrandirci con il ristorante, spostarci su qualche grande città. Un altro è quello di comprare una casa tutta nostra.