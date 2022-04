La musica italiana ha un nuovo nome: Nanè

“Specchi Sporchi” (distribuito da ADA Music italy) è il titolo del nuovo brano della giovane e talentuosa Nanè’ e si avvale della collaborazione del produttore multiplatino Big Fish, che, con la sua firma, ha impreziosito il brano rendendolo un pezzo pop energico e dal ritmo che rimane in testa sin dal primo ascolto. “Specchi Sporchi” rappresenta per la cantante torinese l’entrata ufficiale nel mercato discografico italiano, dimostrando di essere tra gli artisti di nuova generazione più talentuosi.

Il brano è accompagnato dal videoclip, che vede il risveglio mattutino di Nanè’, sulla quale aleggia fin da subito la presenza di un ragazzo che la accompagnerà fino a quando non tornerà a dormire di nuovo. Durante la giornata guarda uno specchio, come se fosse la tela di un quadro, ma ciò che riesce a vedere è solo la sua immagine sporca e distorta.

Si tratta di una trasposizione visiva di quello che NANE’ racconta attraverso il testo del brano: una relazione viscerale di cui l’artista ha tanto bisogno e che non riesce a togliersi dalla testa. Rimane tuttavia vittima delle stesse dinamiche e abitudini in quanto, dall’altra parte, non c’è una totale comprensione.

Dietro il nome di Nanè, si cela Carola Fabiano, cantante e musicista torinese. La giovane, classe ’02, si avvicina al canto sin dalla tenera età e approccia appena possibile la scrittura e l’interpretazione, per riuscire a comunicare al meglio le sue emozioni tramite la musica. Battezza il mondo discografico nel 2019 con delle primissime pubblicazioni pop, ma è nel 2022 che trova finalmente casa, con lavori più maturi e consapevoli, insieme al produttore multiplatino Big Fish.





Come nasce 'Specchi Sporchi' e cosa racconta?

“Specchi Sporchi” racconta di una relazione importante finita male, si basa su un amore unilaterale e doloroso. Nasce raccontando la mia storia agli autori. Non è stato facile, parlarne, mi ha segnata molto.

Com'è nata la collaborazione con Big Fish?

Ci siamo conosciuti alcuni anni fa, ho avuto l’onore di incontrarlo nel suo studio per un parere, all’epoca collaboravo con un altro team. Anni dopo ho avuto il piacere di incontrarlo una seconda volta e mi ha dato una grande opportunità.

Quando hai iniziato a fare musica?

Ho sempre sentito una connessione fortissima con la musica, avevo quattro/cinque anni quando mi sono approcciata a questo mondo. Mi salva ogni giorno, la musica è terapeutica.

Cosa dobbiamo aspettarci da Nane’?

Ci saranno delle sorprese, ma non posso spoilerare nulla al momento, non vedo l’ora di farvi ascoltare quello che ho da dire.





Il videoclip di 'Specchi Sporchi'