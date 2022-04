"La cultura di impresa alla base di una azienda forte"

BARI - E’ questo il messaggio lanciato da BSC Management, realtà di consulenza aziendale nata dall’unione di otto professionisti attivi nel settore da oltre venti anni, nella prima serata – evento dedicata agli imprenditori.Nella cornice di Villa De Grecis a Bari, giovedì pomeriggio 31 marzo, hanno partecipato al convegno quasi 100 imprenditori e rappresentanti di associazioni datoriali di categoria che hanno assistito con grande attenzione e partecipazione ai diversi interventi.Ha aperto i lavori il Dott. Vincenzo Rutigliano, giornalista de Il Sole 24 ore, in qualità di presentatore e moderatore del dibattito, seguito dai saluti istituzionali del Prof. Sebastiano Leo, assessore alla formazione della Regione Puglia, il quale ha sottolineato la vicinanza delle istituzioni al tema della crescita delle imprese anche mediante l’acquisizione di nuove conoscenze grazie alla formazione e alla consulenza dedicata.A seguire c’è stato l’intervento di presentazione di BSC Management da parte del presidente Dott. Rocco Nuzzaci, il quale ha esposto la mission della società e le linee guida strategiche sulle quali la stessa intende muoversi per favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese, presentandone i servizi erogati e i partners che costituiscono il sodalizio, ubicati in diverse provincie pugliesi e in Abruzzo.Successivamente c’è stata la relazione formativa del Dott. Francesco Leone, commercialista e partner di BSC Management, che ha esposto la filosofia alla base dell’approccio consulenziale di BSC, finalizzato ad accompagnare l’imprenditore in un percorso di gestione aziendale innovativa, attenta e consapevole, mostrando che l’azienda è fatta non solo di numeri ma anche di aspetti qualitativi.Questi aspetti qualitativi sono ormai riconosciuti in numerosi interventi legislativi, ad iniziare dal nuovo Codice della Crisi di impresa che impone all’imprenditore una nuova e diversa gestione della propria azienda, sempre più orientata al futuro e alla valutazione della continuità aziendale.Dopo le conclusioni e un dibattito con i presenti mediante uno scambio di domane de risposte sui temi trattati si è passati ad un momento conviviale di networking.Questi incontri di divulgazione a favore degli imprenditori pugliesi e del centro – sud Italia di svolgeranno con continuità e toccheranno diverse città e realtà imprenditoriali differenti tra loro, ma accomunate dalla necessità di crescere ed evolversi mediante la crescita della cultura di impresa.