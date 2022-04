Msc Crociere presenta la prossima stagione estiva

“Avere l’intera flotta di nuovo operativa è per noi un grande traguardo. La prossima stagione estiva infatti vedrà operative tutte le nostre 19 navi, che ospiteranno i nostri passeggeri in tutto il mondo. Ma non ci fermeremo qui, perché per la fine del 2022 entreranno a far parte della flotta anche MSC World Europa ed MSC Seascape. – ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – Siamo recentemente diventati Global Partner di Formula 1, questa partnership ci consentirà di arricchire la nostra offerta dando ai nostri ospiti la possibilità di vivere l'emozione della competizione automobilistica durante il proprio viaggio in crociera”.



Quest’anno è inoltre previsto l’arrivo di MSC Seascape, evoluzione dell’innovativa classe Seaside, e di MSC World Europa, la nave più moderna e green della flotta oltre ad essere la prima alimentata da gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito attualmente disponibile per le grandi navi da crociera. L’impiego di questo combustibile è un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo di MSC Crociere di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050. Nel 2023 entreranno poi a far parte della Divisione Crociere di MSC anche MSC Euribia ed Explora I.

MILANO – MSC Crociere, terzo brand di crociere più grande al mondo, anche quest’anno conferma la propria presenza a BIT 2022, che si tiene a Fiera Milano City. Un’occasione fondamentale per la Compagnia al fine di presentare tutte le novità in programma per le prossime stagioni estiva e invernale, nonché la recente partnership siglata con la Formula 1 e l’arrivo di quattro nuove navi entro il 2023.Per la prossima stagione estiva MSC Crociere renderà operative tutte le 19 navi della flotta che effettueranno ben 450 crociere per 274 destinazioni in tutto il mondo. Il protagonista indiscusso dell’estate sarà il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale. Tra le altre mete principali anche il Nord Europa, con 5 navi e 40 itinerari, ma anche i Caraibi, dove saranno posizionate 2 navi, ed entrambe faranno tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas.Una importante novità riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi fino a fine giugno che, inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani dopo il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa.MSC Crociere ha inoltre introdotto i nuovi pacchetti ‘Stay & Cruise’ per l’estate 2022 con l’obiettivo di dare agli ospiti la possibilità di ottenere il massimo dalla propria vacanza in mare ma anche a terra. L’iniziativa prevede che gli ospiti possano trascorrere fino a due giorni di soggiorno a terra per esplorare Venezia o Atene, in Grecia, prima di partire per la crociera. Alla fine dell’estate 2022 l'offerta sarà introdotta anche per i viaggi negli Stati Uniti della Compagnia con partenza da Miami e Port Canaveral/Orlando, e dall’estate 2023 sarà possibile usufruire dell’offerta anche per le crociere in partenza da New York.