Su Tik Tok arriva il pulsante "Non mi piace"

Si tratta di una novità che permette agli utenti di selezionare i commenti inappropriati. Da ottobre a dicembre scorso, TikTok ha rimosso il 14,7% in più di post inerenti a molestie e bullismo. Crescono anche le cancellazioni di post su autolesionismo, suicidio e azioni pericolose.Al momento, gli utenti possono già segnalare i video che non gli piacciono e i creator possono già selezionare chi può commentare i propri contenuti. A seconda dell’esito dei test, la nuova funzionalità dovrebbe essere adottata nelle prossime settimane. Nel suo ultimo report sull’applicazione delle linee guida della community, TikTok ha dichiarato di aver tolto oltre 85 milioni di video tra ottobre e dicembre 2021 per violazione delle linee guida.