Elon Musk vuole Twitter: offerti oltre 41 mld di dollari

Il miliardario Ceo di Tesla aveva appena annunciato di essere entrato in possesso del 9% della società, su cui ora lancia un'Opa ostile per acquisire il controllo totale. L'offerta é di 54,20 dollari per azione.L'uomo più ricco del mondo, con l'offerta in contanti da 54,20 dollari azione per quasi 42 miliardi di dollari totali, è pronto a pagare un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura del 28 gennaio e uno del 38% su quello dell'1 aprile, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio pubblico dell'investimento di oltre il 9% da parte del Ceo di Tesla nella società.Twitter esaminerà con attenzione l'offerta di Musk e risponderà nel "miglior interesse di tutti gli stockholder". Lo afferma Twitter.