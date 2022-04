Trinitapoli, Archeo-geotrekking nella terra del sale e degli ipogei

- Quest'anno alcune associazioni culturali di Trinitapoli hanno voluto organizzare la Giornata Mondiale della Terra, l'evento ambientale in una due giorni il 23( solo per le scuole) e 24 aprile( per tutti). Il progetto messo a punto dall'associazione culturale Tautor,che gestisce il Museo Archeologico degli Ipogei ed il Parco, dalla Pro Loco cittadina ha degli obiettivi che sono sopratutto informare e sensibilizzare i cittadini sull'accelerazione del tasso di estinzione di milioni di specie e sulle cause e le conseguenze di questo fenomeno e per raggiungere importanti risultati politici in termini di protezione di ampi gruppi di specie, nonché di singole specie e dei loro habitat.Il programma presenta una passeggiata alla scoperta di natura,geologia e storia che parte dal Parco Archeologico degli Ipogei, dotato di ampio parcheggio, per proseguire lungo il percorso che costeggia Via Mare e porta alla zona umida delle Saline in località Castello. Saranno a disposizione delle guide esperte, come il geologo e docente di Scienze Naturali, Emanuele Giachetta, (Proloco Trinitapoli) e delle archeologhe appartenenti all'assoc. Cult. Tautor coordinati da Mariangela Lo Zupone, il tutto per scoprire i legami tra geologia del territorio, storia e ambienti naturali, con particolare attenzione all’importanza delle zone umide per la biodiversità. La durata del percorso, come si evince dal programma, è di circa due ore, comprese di spiegazioni e degustazione di prodotti locali,offerti a fine percorso dall'oleificio Casale su Via Mare."Da sempre infatti la Pro Loco e l'Associazione Tautor – ci dice Emanuele Giachetta presidente della locale Pro Loco- tratta tematiche importanti, per far conoscere, le specie animali minacciate dall’estinzione, i segreti e le virtù delle piante, ma anche le buone pratiche da applicare nella vita di tutti i giorni, con la raccolta differenziata per riciclare ciò che è possibile e salvaguardare l’ambiente. I punti cardine dell’Agenda 2030-continua Giachetta- sono alla base dei laboratori didattici e dei tour guidati incentrati sullo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità per un pianeta ed una società più sana, come la Giornata Mondiale della Terra si auspica in tutto il mondo. Non a caso conosciuta globalmente come “Earth Day”, è uno degli eventi che unisce più persone in tutto il mondo, coinvolgendo ogni anno circa un miliardo di persone di 193 paesi diversi".