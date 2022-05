Aiutiamo i bambini di Haiti ad acquistare libri per la scuola primaria

Santa Vetturi, già docente di materie letterarie e presidente dell’Associazione Culturale “Virtute e canoscenza”, ha curato e realizzato un ennesimo volume, questa volta finalizzato ad aiutare i bambini di Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, colpito più volte dal terremoto. Si tratta del testo “HAIuTIamo”, parole e immagini per i bambini haitiani (WIP Edizioni), a cui hanno collaborato oltre cento autori italiani e stranieri con note, poesie, dipinti e foto che, spontaneamente, hanno offerto il loro contributo artistico, letterario ed economico per il raggiungimento dello scopo editoriale, per dare una mano ai bambini haitiani della scuola primaria “Centre Diocésain des Arts et Métiers” di Les Cayes, una tra le zone dell’isola più colpita dai terremoti e dall’uragano dello scorso agosto. Non è mancata neanche la collaborazione di alcune Amministrazioni Comunali della Puglia, della Basilicata e del Comune di Silandro (BZ).Come detto, Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo e i Salesiani vi svolgono da anni un’azione meritoria nel campo dell’istruzione, il principale obiettivo di tutti i progetti avviati dall’Associazione “Virtute e canoscenza”, è quello di garantire un futuro diverso alle giovani generazioni.Il volume, con la sua bella copertina realizzata dal “Gruppo Artisti CSISE”, che invita alla lettura, si avvale della prefazione di Cosimo Rodia e dalla postfazione di Leopoldo Attolico.Il testo può essere richiesto direttamente alla curatrice Santa Vetturi, alla casa editrice WIP ed a qualsiasi autore. Attraverso i canali social sarete informati di tutti gli eventi ad esso collegati.Invito i lettori a seguire e sostenere, questa iniziativa finalizzata a dare una mano a chi ha bisogno, soprattutto ai bambini che rappresentano il futuro dell’umanità.Chi scrive è presente nel testo per cui potete rivolgervi anche a me per l’acquisto di copie del libro ( vittorio.polito@alice.it ). virtuteecanoscenza@yahoo.it ; Santa Vetturi 393.2883221; casa editrice WIP 080.5576003.