Cantante della Kalush Orchestra parte al fronte

La band ha rischiato l'eliminazione dall'esibizione canora dopo aver lanciato l'appello per Mariupol, che lo stesso vocalist aveva commentato: “La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio - ha detto il cantante e leader del gruppo Oleh Psjuk -. La nostra gente è bloccata nell'acciaieria Azovstal e non può uscire. Bisogna farli uscire e per farlo abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici".

- Oleh Psjuk, dopo essere salito alla ribalta per la vittoria all'Eurovision con la sua Kalush Orchestra, ha deciso di salutare la propria fidanzata per partire sul fronte in Ucraina.