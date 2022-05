Covid Puglia: +1.101 casi e 6 decessi. Tasso al 10,8%

Gli attualmente positivi sono 27.384 di cui 308 ricoverati nei reparti ordinari Covid della regione e altri 11 in terapia intensiva

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 1.101 i nuovi casi di contagio da Covid accertati. Si tratta del 10,85% dei 10.145 test processati. La gran parte delle nuove positività è stata rilevata in provincia di Bari in cui si contano 334 malati Covid in più rispetto a ieri.Seguono le province di Lecce con 243, Foggia con 166, Taranto con 164, Brindisi con 118 e Bat con 62. Altri 9 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 5 non è nota la provincia di residenza. I decessi sono 6.Gli attualmente positivi sono 27.384 di cui 308 ricoverati nei reparti ordinari Covid della regione (15 in meno rispetto a ieri) e altri 11 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).