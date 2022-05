Fai Bari: inaugurazione Palazzo Arturo Atti

BARI - Sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 10,00, il Gruppo FAI Giovani Bari, in collaborazione con la Delegazione FAI di Bari e la Direzione regionale del FAI per la Puglia, aprirà le porte dello storico Palazzo Atti, edificio in stile eclettico progettato dall’ingegner Ettore Patruno nel 1916, a seguito dei lavori di restauro a cura dello studio di architettura studioIDEAM (architetti Francesco Marzulli e Davide De Leo) e dell'Impresa Resta.In occasione dell’inaugurazione verrà ospitata una mostra fotografica per ripercorrere la storia del palazzo, dalle origini ad oggi. Durante la visita sarà possibile seguire un percorso di narrazione curato dal FAI Giovani Bari, in cui saranno descritte la storia e le vicende dell’edificio a partire dalla sua costruzione voluta dal cav. Luigi Colonna, tra il 1915 e il 1916. In conseguenza del restauro, sarà possibile accedere all’interno dell’edificio per osservare ogni particolare messo nuovamente in luce, come il gruppo scultoreo collocato sul loggiato della facciata principale.I restauratori dell’Impresa Resta, gli architetti dello studioIDEAM e i volontari del FAI accompagneranno i visitatori lungo un itinerario che attraverserà la storia e le vicende dell'edificio progettato per il committente Arturo Atti nel contesto dell’eclettismo barese dell’inizio del Novecento.Palazzo Arturo Atti | FAI Giovani Bari |Delegazione FAI Bari | FAI Pugliasabato 28 maggio 2022Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (ultimo ingresso 12,30)e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (ultimo ingresso 16:30)Corso Cavour, 24 - Bari.Gioielleria Horus, via Dante Alighieri, 5, 70121 Bari - tel. 080 524 2537 Erboristeria Lafortezza, Via Arcidiacono Giovanni, 14, 70124 Bari - tel. 080 561 8752 € 5,00 iscritti FAI | € 7.00 non iscritti.Evento FAI Giovani Bari:#palazzoatti #faigiovanibari #delegazionefaibari #faipuglia #fondoambienteSarà possibile tesserarsi in loco per i giovani fino ai 35 anni alla quota agevolata di € 15,00.Info: