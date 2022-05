Festival di Cannes 2022: tutti i vincitori

(via Festival de Cannes fb)

CANNES - Al Grand Théâtre Lumière si è svolta la cerimonia di premiazione della 75esima edizione della kermesse. La Palma d'oro va a 'Triangle of Sadness' di Östlund. 'Le otto montagne', tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, vince invece il Premio della giuria."Con 'Le otto montagne" il cinema italiano ancora protagonista", commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini.La Camera d'or, il premio per la migliore opera prima di tutta la selezione del 75/o festival di Cannes è stato vinto da War Pony di Gina Gammel e Riley Keough, presentato nella selezione ufficiale di A Certain regard. Mentre a Plan 75 di Hayakawa Chie e' andata la menzione speciale.Il Premio per la migliore interpretazione femminile al 75/o festival di Cannes è stato vinto da Zar Amir Ebrahimi in Holy Spider (Les Nuits De Mashhad di Ali Abbasi.Zar Amir-Ebrahimi ha vinto il premio per la migliore attrice.Il premio per il migliore attore è andato a Song Kang-Ho per Broker di Kore-Eda Hirokazu.Song Kang-Ho ha vinto il premio per il migliore attore.