Francavilla Fontana: giovedì 19 maggio presentazione della misura regionale NIDI

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Giovedì 19 maggio alle 15.00 l'Amministrazione Comunale ospiterà l'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci a Castello Imperiali per la presentazione del bando NIDI – nuove iniziative d'impresa.





Questo strumento regionale si rivolge a giovani, donne e persone che hanno perso il lavoro e vogliono avviare studi professionali o microimprese.

L’obiettivo è favorire la nascita di nuove attività e agevolare l’autoimpiego di persone appartenenti a categorie svantaggiate o maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.

Le agevolazioni previste consistono in contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili a tasso zero riconosciuti a nuove iniziative imprenditoriali da avviare, o avviate di recente, sul territorio regionale.

NIDI Puglia 2022 sarà caratterizzato da aiuti differenziati a seconda delle caratteristiche dell’impresa.

Si parlerà di NIDI dentro e fuori le mura del Castello grazie al Camper promozionale dell’iniziativa che sarà attivo in Via Municipio per fornire delucidazioni sulla misura.

La presentazione di Francavilla Fontana è una tappa del Roadshow ideato dall’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico per far conoscere questa opportunità ai cittadini direttamente sui territori.