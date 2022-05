MILANO - Gran finale di stagione per “È sempre mezzogiorno!”: Antonella Clerici saluterà venerdì i suoi affezionati spettatori. La trasmissione di Rai 1, “va in vacanza” e riaprirà i battenti a settembre. L’ultima settimana si aprirà lunedì 30 maggio: il programma in onda dagli studi Rai di via Mecenate a Milano dalle 11.55. Tante le sorprese previste per questa settimana, a partire dai giochi telefonici. Ci saranno ospiti speciali. E ricette estive che verranno suggerite dai tanti chef che si avvicenderanno come sempre ai fornelli. Ad affiancare la conduttrice, come di consueto, ci sarà poi il cast fisso del programma. La “zia Cri”, ovvero la cuoca Cristina Lunardini, è pronta a svelare i suoi segreti. Il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà nel grande forno azzurro, sotto l’albero rosa che adorna lo studio, pani, pizze e altri lievitati.

Ci saranno anche Lorenzo Biagiarelli, “il Signore degli Aneddoti”, che racconterà curiosità e retroscena del mondo della cucina, ed Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere. Il pubblico da casa parteciperà alla trasmissione oltre che attraverso i giochi telefonici anche grazie alla prestigiosa collaborazione del maestro Sal De Riso, presidente dell’Accademia maestri pasticceri italiani: i telespettatori potranno infatti inviare una sorpresa speciale a una persona a cui vogliono bene. Nella rubrica di Alfio Bottaro, inoltre, “Alfio pensaci tu”: da casa si potrà chiedere aiuto e suggerimenti all’imprevedibile factotum di studio.





Proseguirà anche il viaggio di Federico Quaranta: il suo racconto degli angoli più suggestivi d’Italia tra storia e bellezze. Tanti i produttori che mostreranno le eccellenze gastronomiche del made in Italy. Confermato l’appuntamento con la giornalista Angela Frenda, che si accenderà di nuove e interessanti sfumature per tracciare ritratti di donne straordinarie che hanno cambiato il corso della storia.