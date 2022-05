Nel secondo tempo al 2’ Trauner del Feyenootd con una girata al volo colpisce il palo. Al 6’ Malacia degli olandesi centra l’incrocio dei pali con una conclusione da fuori area. Al 40’ Pellegrini dei giallorossi va vicino al raddoppio. Successo importante per la Roma. Una squadra italiana torna a vincere una Coppa Europea dopo 12 anni.

- La Roma vince la Conference League. Supera 1-0 a Tirana in finale il Feyenoord. Nel primo tempo al 28’ Dessers degli olandesi non concretizza una buona occasione. Al 32’ la Roma passa in vantaggio con Zaniolo con una conclusione di destro su passaggio di Mancini. Al 35’ Smalling dei giallorossi di testa non riesce a schiacciare in porta.