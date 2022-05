Ostuni: mercoledì 25 maggio la trentunesima rievocazione storica del "Motogiro d'Italia"

L’evento è stato promosso per la città di Ostuni dalla ProLoco di Ostuni, Presidente Madia Trinchera e dalla Fenailp di Ostuni, Presidente Angelica Milone coadiuvata dal Vice Presidente Nazionale Cosimo Lubes.

La carovana sarà composta da circa 100 partecipanti su moto e scooter attuali e d’epoca e da circa 50 tra auto d’epoca e Super Car, 4 Carabinieri in moto come scorta dell’evento e da almeno 15 automezzi a seguito, tra furgoni, autovetture direzione, autovetture dimostrative, etc.

l’Autogiro d’Italia ASD, Ente aderente ASI (Automotoclub Storico Italiano) e CSI (Centro Sportivo Italiano) insieme al Moto Club Terni Libero Liberati – Paolo Pileri stanno avviando l’organizzazione dell’Autogiro e Motogiro d’Italia 2022.

Il Motogiro d’Italia, da oltre 30 anni rappresenta un punto fermo nel panorama del motociclismo turistico mondiale ed accoglie partecipanti da ogni parte del mondo, ed è organizzato dal Moto Club Terni Libero Liberati-Paolo Pileri sotto l’egida delle Federazioni Motociclistica Italiana ed Internazionale con le Commissioni Nazionali Turistica e Moto d’Epoca.

L’Autogiro d’Italia è una manifestazione per auto d’epoca e supercar inquadrata nella categoria granfondo su strada, dalla forte impronta turistica e culturale che in passato ha ospitato tanti campioni del mondo delle quattro ruote. Al fine di far conoscere le bellezze e le eccellenze turistiche e gastronomiche del nostro Paese, l’Autogiro e Motogiro d’Italia cambiano percorso ogni anno pur mantenendo il format originale di 1.700 Km circa suddivisi in sei tappe. Nell’edizione 2022 il percorso previsto è il seguente:

- Operazioni preliminari a Pescara il 22 Maggio 2022;

- Prima tappa 23 Maggio: Pescara – Vieste;

- Seconda tappa 24 Maggio: Vieste – Polignano a Mare;

- Terza tappa 25 Maggio: Polignano a Mare- Santa Maria di Leuca;

- Quarta tappa 26 Maggio: Santa Maria di Leuca – Matera;

- Quinta tappa 27 Maggio: Matera – Campobasso;

- Sesta tappa 28 Maggio: Campobasso – Pescara