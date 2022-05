Sava: grande spettacolo di show cooking dello Chef Donato Carra

- “Sapori e Note di Puglia” è il titolo della manifestazione in programma il prossimo 3 giugno a Sava, in provincia di Taranto. L’evento è organizzato dall’Associazione Musicale Giacomo Puccini (nata nel 2018 con l'intento di continuare a valorizzare la banda musicale, tipica del territorio pugliese) presieduta dal maestro Alessandro Pichierri, con il patrocinio del Comune. La conferenza stampa di presentazione dell’evento è in programma Mercoledì 1 Giugno alle ore 11 nella sede del Comune di Sava.







L'idea progettuale è partita da una socia, Antonella Lomartire che ha voluto valorizzare l'enogastronomia locale attraverso l’utilizzo della Casa del Gusto del Comune di Sava, una struttura finanziata dal GAL Terre del Primitivo, attrezzata ad hoc per ospitare un evento del genere. “Sapori e Note di Puglia” rientra nelle iniziative della rassegna comunale "Giugno Savese 2022”. Musica, divertimento ma soprattutto valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali che si trasformeranno in prelibatezze da degustare grazie alla maestrìa del Corporate Chef della F. Divella S.p.a Donato Carra. Prevista anche la partecipazione di alcuni alunni e docenti dell'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano-Maruggio che affiancheranno lo Chef Carra di Divella nella preparazione e somministrazione dei piatti della serata ed accoglieranno la cittadinanza.





“Siamo felici di ospitare un evento così importante come sapori e note di Puglia – spiega il sindaco di Sava Dario Iaia - due anni di pandemia i cittadini hanno bisogno di uscire, di stare insieme di vivere esperienze nuove e l’evento organizzato dalla Puccini in collaborazione con la Divella e con l’amministrazione comunale sarà un’occasione importante di promozione nel nostro territorio. Peraltro l’evento si svolge all’interno della Casa del Gusto che è una struttura voluta dall’amministrazione comunale e dal Gal per valorizzare la nostra gastronomia, la nostra enologia, i nostri prodotti tipici e questo evento si colloca in maniera perfetta all’interno di questa struttura che già in passato è stata utilizzata per progetti inerenti alla gastronomia indirizzati anche nei confronti dei disabili con la collaborazione delle associazioni e dell’Istituto alberghiero”.





Al Corporate Chef della F. Divella S.p.a Donato Carra sarà affidata l’organizzazione di un tasting menù ricco di numerosi piatti tipici, in particolare un primo piatto a base di fava. “Essere partecipe a questi eventi è un piacere per me –spiega Carra - non dimentichiamoci che il cibo è identità, cultura, salute, è il legame con la terra: la propria o quella che ci accoglie. Il cibo è condivisione, è dignità, è lavoro. I nostri territori pugliesi sono veri e propri giacimenti di specialità alimentari e tradizioni culinarie da scoprire e imparare a conoscere e valorizzare. Mi piace partire da tutto ciò che offre la nostra terra, riuscire a raccontare il patrimonio culturale e la sua identità”.