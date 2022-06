Al via le riprese di 'Una gran voglia di vivere' di Michela Andreozzi con Fabio Volo e Vittoria Puccini

ROMA - Al via le riprese di Una gran voglia di vivere, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A. La Andreozzi firma anche la sceneggiatura del film, scritta insieme a Volo e a Filippo Bologna (premio David di Donatello per la migliore sceneggiatura di Perfetti sconosciuti). Al centro della storia una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlioletto Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. I due protagonisti hanno il volto di Fabio Volo e Vittoria Puccini, affiancati dal giovanissimo Ludovico Nava. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales e Corrado Nuzzo. A Maurizio Calvesi è affidata la direzione della fotografia, la scenografia è a cura di Ivana Gargiulo, il montaggio di Luciana Pandolfelli mentre i costumi sono realizzati da Lavinia Bonsignore, le musiche invece saranno composte da Giorgio Baldi e Matthew Marston.

Sei le settimane di riprese previste, tra l’Italia e la Norvegia, per Una gran voglia di vivere, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica.