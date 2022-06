Fenailp: Luca Iovine nominato Presidente Nazionale dei Giovani

BRINDISI - La Fenailp cresce a livello nazionale: la Regione Puglia, ed in particolare la Provincia di Brindisi, grazie ai numerosi iscritti occupa un posto di prestigio all’interno di questa grande organizzazione. - La Fenailp cresce a livello nazionale: la Regione Puglia, ed in particolare la Provincia di Brindisi, grazie ai numerosi iscritti occupa un posto di prestigio all’interno di questa grande organizzazione.





Luca Iovine è il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della Fenailp Nazionale. L’elezione del Direttivo è avvenuta nel corso dell’assemblea dei giovani under 50 della Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti. La Giunta è composta, inoltre, dal Vicepresidente Domenico Altavilla di Latiano (BR) e dai Componenti di Giunta Vito Gioia di Latiano (BR), Vincenzo Argenteri di Ostuni (BR), Eugenio Maruca di Gizzeria (CZ), Luigi Manzo di Salerno e Roberto Manzo di Loano (SV).

Luca Iovine, salernitano, fondatore del Gruppo Iovine, si occupa di qualità e comunicazione come consulente e formatore, guida le imprese nel loro percorso evolutivo di crescita economica, finanziaria e culturale. Consulente aziendale in qualità ed ambiente degli aeroporti di Parma e Bolzano, docente e relatore, presso l’Università di Salerno, di seminari sulla comunicazione, sulla leadership aziendale, personal branding, benessere aziendale e personale.

"Il Gruppo giovani imprenditori della Fenailp grazie alle competenze dei componenti la Giunta" ha dichiarato il neo Presidente Iovine "intende promuovere tutte le attività per sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, approfondire le conoscenze delle problematiche economiche, sociali, tecniche ed aziendali per favorire la crescita dei Giovani imprenditori favorendo i valori della libera iniziativa e della cultura d’impresa. Nei prossimi incontri - ha concluso Iovine - organizzeremo eventi nazionali per stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione delle nuove realtà imprenditoriali del nostro Paese".