Bari, al via al Multicinema Galleria il 'Loop Festival'

BARI - La VI edizione del Loop Festival parte giovedì 9 giugno al Multicinema Galleria (ore 21.00, ingresso gratuito fino a esaurimento posti) con una serata eccezionale, che ospiterà la proiezione di “Sisters With Transistors”, documentario diretto da Lisa Rovner presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival. Il lungometraggio è dedicato alla storia straordinaria, mai raccontata finora, delle donne pioniere della musica elettronica e sarà presentato da una delle più influenti artiste dell’avanguardia musicale e performativa: Laurie Anderson. Proprio la Anderson è la voce narrante di questo memorabile documentario, che racconta di un un periodo storico in cui l’establishment era dominato dagli uomini e la possibilità che una donna componesse era di per sé controversa. La presenza in streaming da New York della Anderson è ancor più significativa per Loop, dato che l’autrice di "O Superman" ha letteralmente ridefinito il ruolo della donna nella musica, nella spoken poetry, e in generale nella multimedialità.Il Loop Festival dedica l'edizione 2022 alle donne che hanno cambiato la musica del nostro tempo, artiste che negli ultimi anni hanno rappresentato l'innovazione, il coraggio, la creatività e l'inventiva nell'avanzamento dell'arte internazionale. La manifestazione crossmediale – che racconta il mondo della musica e dell'audiovisivo contemporaneo – riparte al grido "All Girls To The Front!" per riportare in prima fila il genio creativo femminile, attraverso quattro serate (9, 23, 28 e 30 giugno) in cui l'arte visuale e la grande musica si incrociano in maniera sinestetica.Il Loop Festival è realizzato dall'Associazione Pool e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, vede il patrocinio di Puglia Sounds e un'importante partnership con il Medimex. Direttore artistico e ideatore di Loop è Michele Casella, che per il 2022 ha scelto di dedicare l’intero programma alle figure femminili che hanno trasformato il linguaggio musicale e del videoclip attraverso scelte dirompenti e innovative. Il Loop Festival esplorerà questi temi attraverso un percorso nel tempo, che parte con la proiezione del documentario “Sisters With Transistors” – focalizzato sulle eroiche innovatrici della sperimentazione musicale del ‘900 – e prosegue con la proiezione di alcuni fra i più evocativi videoclip contemporanei. La crossmedialità resta dunque al centro di Loop, connettendo le figure femminili che hanno reinventato il suono dei nostri giorni con i migliori filmmaker internazionali e realizzando una visione e un ascolto collettivi arricchiti da spiegazioni, analisi e aneddoti grazie alla partecipazione di giornalisti e studiosi di caratura nazionale.Loop Festival è un’iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e Turismo, a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali POC 2007/2013 e del Piano straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021/22, con il contributo di Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Sounds.