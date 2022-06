Latiano: giovedì 16 giugno Angie G. ospite di Idea Radio

- Giovedì 16 giugno, su Idea Radio nel corso della trasmissione "Il Territorio in diretta" in onda dalle 09:00 alle 13:00, sarà ospite Angela Natalia Galeone, in arte Angie G. per presentare il suo singolo "Le cose che non mi hai mai detto". L’intervista sarà trasmessa anche in replica nella trasmissione pomeridiana "Live!" in onda dalle 15:00 alle 20:00.