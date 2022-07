Calciomercato: il Foggia acquista Odjer dal Palermo

Il Foggia ha acquistato il centrocampista ghanese Moses Odjer 25 anni a titolo definitivo dal Palermo, Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Nella scorsa stagione il calciatore ha vinto i Play Off di Serie C con i rosanero siciliani. Confermato il trequartista Alessio Curcio 32 anni. E’ in prova il centrocampista tedesco Oliver Kragl 32 anni il quale ha già giocato nel Foggia da Gennaio 2018 a Maggio 2019.

Fra qualche giorno il tecnico Roberto Boscaglia dovrà decidere se farlo tesserare o no per la squadra dauna. Trattativa col Palermo per il difensore di 27 anni Michele Somma. Il direttore sportivo dei pugliesi Emanuele Belviso sta allestendo una squadra competitiva per la prossima stagione.