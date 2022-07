Enrico Ruggeri in concerto il 4 agosto al Puglia Village di Molfetta

Enrico Ruggeri è in tour in tutta Italia con “La rivoluzione – il tour”, concerti che seguono la pubblicazione del nuovo album “La Rivoluzione” (Anyway Music).

Vincitore del Premio Tenco nel 2021, in oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia. Al cantautorato affianca l’attività di scrittore (il suo ultimo romanzo è il best seller “Un gioco da ragazzi” per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

È il Presidente della Nazionale Cantanti, Associazione nata nel 1981, da un’idea di Mogol per sostenere cause benefiche e per creare un’occasione di aggregazione tra i cantanti e non solo. Un’associazione, attualmente guidata dal Direttore Generale Gian Luca Pecchini, che sostiene il valore dello sport e della musica, per veicolare messaggi di pace e solidarietà non solo in Italia ma nel mondo.

Ruggeri è accompagnato in tour dalla band composta da Paolo Zanetti (chitarre), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso), Alex Polifrone (batteria).

Queste le prossime date:

23 luglio in Piazza Dante a IMPERIA

25 luglio in Piazza Roma a OSPITALETTO, Brescia (con Zanetti e Luppi)

4 agosto al Puglia Village di MOLFETTA, Bari

17 agosto in Piazza centrale a META di CIVITELLA ROVETO, L’Aquila

19 agosto a SANGINETO, Cosenza

20 agosto a MINTURNO, Latina

21 agosto in Piazza XX Settembre a CIVITANOVA MARCHE, Macerata

28 agosto a Coumboscuro a MONTEROSSO GRANA, Cuneo (con Zanetti e Luppi)

23 settembre in Piccola Piazza a VALMADRERA, Lecco (con Zanetti e Luppi)

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali www.ticketone.it/artist/enrico-ruggeri. Il tour è prodotto da Joe & Joe. Radio Subasio è la Radio Ufficiale del tour.