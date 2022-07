Bari: il 28 luglio "Per le vie del paradiso" di Giuseppe Gimmi sarà proiettato all'Arena Postmoderno

BARI - Grandi notizie per il giovane regista Giuseppe Gimmi: il cortometraggio "Per le vie del paradiso" sarà proiettato il 28 luglio all’Arena Postmoderno alle 21:00. - Grandi notizie per il giovane regista Giuseppe Gimmi: il cortometraggio "Per le vie del paradiso" sarà proiettato il 28 luglio all’Arena Postmoderno alle 21:00.





"Felice di questa notizia riguardo la mia prima opera che sta girando per l’Italia" ha dichiarato lo stesso Giuseppe Gimmi. Intanto il giovane regista in questi mesi ha scritto un nuovo cortometraggio che a breve sarà disponibile.

Per quel che riguarda, invece, "Per le vie del Paradiso", racconta la storia di un ragazzo nelle campagne pugliesi degli anni settanta. Il ventenne Tonino Bianco è un contadino alle prese con il duro mestiere della terra. Una mattina Tonino si reca in una chiesa del territorio e mentre a passo lento si avvicina verso una tela, viene catapultato in una realtà diversa, simile al mondo dei sogni, dove immagina, di abbracciare attraverso un ricordo suo padre Tommaso, scomparso per una grave malattia. Il chiacchiericcio sovrastante del popolo però si rivela come punto cardine nella vita di Tonino disorientando i suoi pensieri. Nel cast del film, oltre a Giuseppe Gimmi, troviamo anche Pietro Velletri e Francesco Semeraro. Il montaggio è di Andrea Mastronardi e le musiche di Luigi Laterrenia.