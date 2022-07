Francavilla Fontana: tornano gli appuntamenti estivi con il Cinema in strada

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il cinema torna ad essere protagonista nell’estate francavillese. Dal prossimo 20 luglio in via Chiariste, a due passi dalla Chiesa Sant'Alfonso de Liguori e da Piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la rassegna con ingresso gratuito "Cinema in strada" a cura dell’Amministrazione Comunale con la consulenza del Consigliere Pierangelo Taurisano e in collaborazione con Salerno Cinema. - Il cinema torna ad essere protagonista nell’estate francavillese. Dal prossimo 20 luglio in via Chiariste, a due passi dalla Chiesa Sant'Alfonso de Liguori e da Piazza Giovanni XXIII, prenderà il via la rassegna con ingresso gratuito "Cinema in strada" a cura dell’Amministrazione Comunale con la consulenza del Consigliere Pierangelo Taurisano e in collaborazione con Salerno Cinema.





Si comincerà mercoledì 20 luglio con "Spiderman: no way home", la nuova pellicola diretta da Jon Watts con protagonista Tom Holland dedicata ad uno dei personaggi più amati della Marvel.

Mercoledì 27 luglio sarà la volta di "Una famiglia mostruosa", una divertente commedia diretta da Volfango De Biasi con, tra gli altri, Sara Ciocca, Lillo, Paolo Calabresi, Massimo Ghini e Lucia Ocone.

Mercoledì 3 agosto in via Chiariste arriverà "Diabolik" dei Manetti Bros con un cast composto da Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Alessandro Roja, Serena Rossi, Vanessa Scalera e Claudia Gerini.

L’ultimo appuntamento è in programma lunedì 8 agosto con "Corro da te" diretto da Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Vanessa Scalera e Michele Placido.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero e gratuito.

"Il cinema è un appuntamento irrinunciabile dell’estate francavillese. Dopo l’esperienza dei cortili – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – abbiamo voluto portare la rassegna nel centro della Città. Insieme al Consigliere Pierangelo Taurisano, che ringrazio per il grande lavoro svolto, abbiamo scelto quattro film che sicuramente sapranno conquistare il gusto di grandi e bambini. Non resta che venirci a trovare per vivere insieme una bella serata di cinema".