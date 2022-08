Inter Spezia, Inzaghi: ''Partita seria, i ragazzi sono stati bravissimi''

MILANO - Seconda vittoria consecutiva in questo inizio di campionato per l'Inter: dopo il successo di Lecce ecco il 3-0 casalingo contro lo Spezia. Simone Inzaghi non nasconde la soddisfazione per la prova della squadra: l'Inter ha dominato negando allo Spezia ogni possibilità di rendersi pericoloso. Tre punti importanti per pensare già alla sfida di venerdì contro la Lazio.

"La prestazione è stata molto buona: abbiamo fatto una partita seria, con grande concentrazione - ha detto il tecnico nerazzurro -. Dopo un inizio un po' contratto abbiamo fatto bene, potevamo chiudere il primo tempo con uno scarto anche maggiore. Siamo stati bravi a chiuderla ad inizio ripresa. Tutte le partite nascondono insidie, abbiamo fatto bene sia in possesso che in non possesso. Sapevamo di affrontare una squadra in salute e che ci poteva creare qualche difficoltà".

"I ragazzi hanno preparato bene questa partita, anche con la rifinitura di venerdì a San Siro. Tutti attendevamo lo stadio pieno, l'affetto dei tifosi: anche stasera c'è stata un'atmosfera bellissima, che continuiamo ad alimentare con le nostre prestazioni".

"Il ritorno di Romelu ci dà tante soluzioni in più: ho 4 grandi attaccanti, io devo essere bravo a gestirli. Lautaro e Lukaku questa sera hanno fatto molto bene, poi Dzeko e Correa sono entrati alla grande, incidendo. Da quando ci sono cinque cambi si gioca in 16, non in 11. Spesso i 5 che entrano devono fare la differenza, le energie in più si sentono"

"Barella? Sappiamo che è un trascinatore, ha l'Inter addosso. Ha fatto benissimo come hanno fatto bene anche gli altri, come i tre difensori che sono stati bravissimi".

Grazie a inter.it