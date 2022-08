ROMA - Avanza negli scenari di coalizione, dopo lo strappo di Calenda, il centrodestra e arretra il centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle torna sopra il 10%. Il 6% degli intervistati sicuramente non andrà a votare, il 52% pensa che i partiti non facciano gli interessi dei cittadini e il 49% che le forze politiche non mantengano mai le promesse. Italiani sfiduciati e scontenti della classe politica.