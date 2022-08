Ostuni: martedì 9 agosto al Villaggio Monticelli Matteo Bussola presenta il suo libro "Il Rosmarino non capisce l'inverno"

OSTUNI (BR) - Archiviata la prima settimana di agosto ed i relativi primi appuntamenti del Taberna Book Festival, la rassegna culturale itinerante promossa dalla Taberna Libraria di Latiano tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo, il programma proseguirà con un nuovo incontro con l’autore. - Archiviata la prima settimana di agosto ed i relativi primi appuntamenti del Taberna Book Festival, la rassegna culturale itinerante promossa dalla Taberna Libraria di Latiano tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo, il programma proseguirà con un nuovo incontro con l’autore.





Il contenitore culturale latianese propone infatti per martedì 9 agosto 2022 a partire dalle ore 21:30 presso la Chiesetta del Villaggio Monticelli di Ostuni la presentazione del libro "Il rosmarino non capisce l'inverno" (Edizioni Einaudi) alla presenza dello scrittore Matteo Bussola.

"Il rosmarino non capisce l'inverno" narra di diversi aspetti dell’universo femminile, questa la sinossi: Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono.

Per quel che riguarda Matteo Bussola, è un fumettista, scrittore e conduttore radiofonico, nato a Verona nel 1971. Ha conseguito la laurea in architettura a Venezia ma poi ha preferito dedicarsi alla carriera di fumettista. Lavora con diverse case editrici di fumetti, italiane e straniere: con Eura Editoriale (oggi Aurea), Star Comics, con le case editrici francesi Soleil e Humanoides Associés. Nel 2011, insieme a Paola Barbato, crea il web-comic "Davvero", poi pubblicato sotto il marchio Star Comics. Nel 2012 inizia a collaborare con Sergio Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di disegnatori della serie Adam Wild. Tiene una rubrica settimanale su "Robinson" dal titolo Storie alla finestra, e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24, I padrieterni, sul ruolo dei nuovi padri. Il suo primo libro, Notti in bianco, baci a colazione è pubblicato da Einaudi (2016). Altri libri pubblicati con Einaudi sono: Sono Puri i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla scuola (2017), La vita fino a te (2018), L'invenzione di noi due (2020) e Il tempo di tornare a casa (2021). Nel 2021 ha pubblicato il libro per ragazzi Viola e il Blu (Salani). Del 2022 Il rosmarino non capisce l'inverno (Einaudi).

Per l'appuntamento del villaggio Monticelli di Ostuni si ringrazia il Presidente del Consorzio Romano Tobia Carone e la Consigliera Comunale delegata alla Cultura Maira Casulli.