- Dopo 7 anni e mezzo il Barletta è tornato a giocare al "Cosimo Puttilli". Il ritorno nell'impianto sportivo di via Vittorio Veneto, chiuso per lavori di ristrutturazione, è stato salutato con la vittoria sul Molfetta per 1-0. A decidere il derby pugliese dell'Adriatico, disputatosi nel pomeriggio di domenica 11 settembre 2022 e valido come incontro della seconda giornata del Girone H dell'Interregionale 2022-23, è stato il rigore trasformato da Loiodice all'80'.