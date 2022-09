A Bari il ‘Forum del Risparmio’

BARI - Il Rotary Club Bari Mediterraneo, mercoledì 21 settembre 2022, organizza il Forum del Risparmio presso il celebre palazzo “Spazio Murat” di Piazza del Ferrarese a Bari.E’ un’intera giornata durante la quale, tra i vari stand allestiti dalle società partner dell’evento, si parlerà dei propri risparmi, di finanza e di come allocare le proprie disponibilità finanziarie in un momento così complicato a livello nazionale e mondiale.La mattina è dedicata agli addetti ai lavori, Consulenti Finanziari e gli Operatori qualificati del settore, con l’obiettivo di aggiornare e accrescere le proprie conoscenze, ma soprattutto un’occasione unica per il Sud per confrontarsi, condividere esperienze e idee da parte dei principali attori del settore e per parlare di Finanza, Strategie, Novità, Prodotti e Asset allocation 2022-2023 con i prestigiosi Partner Azimut, Banca Aletti, Banca Widiba, Capital Group, Columbia Threadneedle, Fidelity, Franklin Templeton, Generali Italia, Invesco, Pictet.Durante la mattinata i Consulenti Finanziari potranno anche dialogare con i Responsabili del Partner Tecnico dell’evento Empirich, per conoscere e testare il potente strumento per analizzare fondi e portafogli.La sera invece, in interclub con i 5 Club metropolitani di Bari, si terrà la Tavola Rotonda dal titolo: “Meglio risparmiare o investire”. Con i 10 illustri relatori, che rappresentano ai massimi livelli i suddetti Partner dell’evento, l’obiettivo è quello di dialogare con i rotariani e loro ospiti e rispondere nella maniera più semplice e diretta al tema della serata.Media Partner è La Gazzetta del Mezzogiorno. “Con Il ricavato dell’evento, dichiara il Presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo - dottor Paolo d’Ambrosio, sarà realizzato un Service finalizzato all’umanizzazione del Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.”Per info: www.rotarybarimediterraneo.it Oppure al numero whatsapp: 345-0108916