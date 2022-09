Barletta, schianto sulla provinciale: muore 40enne andriese

BARLETTA - Nuovo dramma sulla Sp12 che collega Barletta alla ex Ss98, nota come via Vecchia Minervino. A farne le spese un 40enne di Andria, morto in seguito ad un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un camion e un furgone. Lo schianto è avvenuto in prossimità del centro abitato. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Il 40enne, alla guida del camion, è morto sul colpo. Vani i tentativi di soccorso del 118. Ad intervenire sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Ferito non gravemente il conducente del furgone.