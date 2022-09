Seatrade Cruise Awards: "Prestigioso riconoscimento per Taranto"

TARANTO - Taranto ha appena vinto al Seatrade Cruise Awards, il premio per il titolo di "Destinazione dell'anno" , il premio che riconosce le eccellenze dell’industria crocieristica a livello globale. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l'attuazione del Piano Taranto.La città di Taranto - prosegue Borraccino - ha vinto dopo una selezione di una giuria di esperti internazionali ed è stata proclamata vincitrice durante la “Seatrade Cruise Med”, Fiera evento di riferimento per il settore croceristico. Con circa 140mila passeggeri, 54 scali e 9 compagnie di crociera nazionali e internazionali per l’anno 2022, Taranto è stata anche menzionata dalla rivista Cruises News come “Destinazione emergente dalla progressione folgorante” ma con uno sguardo attento alla sostenibilità del territorio.Un grande risultato per la nostra città - conclude - grazie al lavoro sinergico di Comune di Taranto, col Sindaco Rinaldo Melucci, Regione Puglia, col suo presidente Michele Emiliano, e soprattutto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, col suo presidente, Sergio Prete.