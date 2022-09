Lecce. Conferenza stampa Festival dei quartieri di settembre: presentazione "A Vele Spiegate" e consuntivo

LECCE - Venerdì 30 settembre, alle ore 10, nella sala Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è convocata la conferenza stampa a consuntivo dei Festival di Quartiere, organizzati nel mese di settembre da alcune associazioni del territorio e promosse dal Comune di Lecce in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato al Turismo e con Puglia Promozione. - Venerdì 30 settembre, alle ore 10, nella sala Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è convocata la conferenza stampa a consuntivo dei Festival di Quartiere, organizzati nel mese di settembre da alcune associazioni del territorio e promosse dal Comune di Lecce in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato al Turismo e con Puglia Promozione.





Sarà l'occasione per presentare l'ultimo festival in programma questo weekend al quartiere Stadio, A Vele Spiegate – Periferie in festa, e per fare il bilancio dei tre precedenti: Eppoi Festival al quartiere san Pio, Piano City Lecce diffuso in tutta la città e Spiazzamenti al quartiere Santa Rosa.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l'assessore allo Spettacolo del Comune di Lecce Paolo Foresio, l'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane e il direttore di Puglia Promozione Luca Scandale.

Saranno presenti i rappresentanti di tutte le associazioni organizzatrici. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.