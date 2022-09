Lecce: domenica 11 settembre serata solidale per ricordare Elisabetta Bedori dal titolo "Sei storie di moda e una stella"

LECCE - Ha contribuito, con la sua instancabile passione per la moda e per tutto ciò che era bello, al successo di innumerevoli stilisti pugliesi (e non solo). Adesso, a distanza di quasi sei mesi dalla sua scomparsa - avvenuta per un brutto male - alcuni di quei professionisti, divenuti negli anni brand di richiamo, vogliono ricordarla a modo loro. Un modo che poi era appunto lo stesso di Elisabetta Bedori, anima della rassegna "Lecce Fashion Weekend" e di innumerevoli altre manifestazioni legata al mondo della moda: con una sfilata dedicata a lei, che non ha mai lasciato davvero "le stanze" di chi ha avuto la fortuna di incontrarla. - Ha contribuito, con la sua instancabile passione per la moda e per tutto ciò che era bello, al successo di innumerevoli stilisti pugliesi (e non solo). Adesso, a distanza di quasi sei mesi dalla sua scomparsa - avvenuta per un brutto male - alcuni di quei professionisti, divenuti negli anni brand di richiamo, vogliono ricordarla a modo loro. Un modo che poi era appunto lo stesso di Elisabetta Bedori, anima della rassegna "Lecce Fashion Weekend" e di innumerevoli altre manifestazioni legata al mondo della moda: con una sfilata dedicata a lei, che non ha mai lasciato davvero "le stanze" di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.





Appuntamento domenica 11 settembre alle 20 presso la Masseria Luciagiovanni (a Lecce, in via Antonio Fogazzaro) per "Sei storie di moda e una stella a Elisa Bedori", serata solidale durante la quale verranno raccolti fondi a sostegno dell’Ant di Lecce. In passerella - come sarebbe piaciuto a Elisa Bedori - sei marchi che hanno spiccato il volo anche grazie a Lecce Fashion Weekend, la sua "creatura", e oggi decisamente affermati nel panorama della moda italiana: i leccesi "Atika" e "futuroRemoto", "Michele Gaudiomonte" (Castellaneta), Palascia occhiali (Lecce), Pietro Paradiso (Gioia del Colle), "Rossorame" (Martina Franca).

La serata, organizzata dalla fashion director bolognese Meri Marabini - artefice di molte fashion week internazionali- sarà condotta dalla giornalista romana Cinzia Malvini e si avvarrà della regia di Rossano Giuppa (direttore artistico del make up Giuseppe Leanza). Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.