Lecce, lo 'zaino sospeso': un piccolo gesto per il sorriso di un bambino

LECCE - Lo “Zaino sospeso” è il Service Distrettuale Lions per l’anno sociale 2022/2023. L’idea di tale iniziativa nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, aggravate dalla crisi pandemica e dal caro energia, le spese per acquistare il materiale scolastico. È un progetto che permette alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.Il Lions Club Lecce Messapia - Distretto 108AB e il Leo Club Lecce Messapia hanno promosso lo “Zaino Sospeso”, quale primo service dell’anno sociale, mettendo in campo, a partire dallo scorso luglio, numerose attività e sinergie per raccogliere ed acquistare materiale scolastico da donare a bambini e ragazzi della città di Lecce.In questi giorni si è tenuta la consegna presso le tre Istituzioni scolastiche coinvolte, grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici: Maria Rosaria Rielli per il Cesare Battisti, Alessandra Del Prete per l’Edmondo De Amicis, Maria Elisabetta Tundo per lo Stomeo Zimbalo.Sono intervenuti nei diversi momenti dell’iniziativa: la presidente del Lions Club Lecce Messapia Maria Belviso, il presidente del Leo Club Lecce Messapia Massimiliano Greco, il coordinatore distrettuale GST Esmeralda Tavolaro Carusi, il presidente della circoscrizione Salento – Messapia Massimiliano Petrachi, il referente di circoscrizione GST Nadia Gala, il vicepresidente Lions Antonello De Stasio, il cerimoniere di Club Patrizia Aralla, il GST di Club Giusi Renna, il presidente del Comitato Comunicazione e Marketing Girolamo Tortorelli, i soci Rosa Meranda, Luciana Resci e Antonio Lamosa, il Cerimoniere del Leo Club Giulia Manco.Alla realizzazione del Service ha contribuito il Comitato “Zaino Sospeso” del Lions Club Lecce Messapia composto dalla presidente Maria Belviso e da Patrizia Aralla. Anna Maria Crisigiovanni, Silvia De Filippis, Clementina De Pascalis, Antonello De Stasio, Nadia Gala, Antonio Lamosa, Giusi Renna, Luciana Resci, Tiziana Stefanizzi.