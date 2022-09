Serie C: il Taranto crolla allo Iacovone per il 0-3 del Catanzaro





Pareggio esterno per 2-2 della Fidelis Andria sul campo della Viterbese. A completare la seconda giornata delle pugliesi di Serie C sarà il Foggia. I Satanelli sono attesi dall'AZ Picerno per il posticipo con diretta in chiaro sul Canale 58 di Rai Sport a partire dalle 20.30 di lunedì 12 settembre 2022.

Nella prima gara interna del campionato di Serie C 2022-23, il Taranto è stato battuto dal Catanzaro per 0-3. Alla pesante sconfitta degli ionici subìta allo "Iacovone" e al 2-0 subìto dal Monopoli sul campo del Crotone fanno da contro altare le prime vittorie del Cerignola e della Virtus Francavilla. La matricola foggiana e la compagine brindisina hanno vinto in casa per 1-0, rispettivamente sul Giugliano e sul Messina.