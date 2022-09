Ucraina senza elettricità: allarme raid russo

Zelenski, infine, si rivolge a Putin: "Davvero non hai capito niente? Non hai capito chi siamo? Senza gas o senza di te? Senza di te. Senza luce o senza di te? Senza di te. Senza acqua o senza di te? Senza di te. Senza cibo o senza di te? Senza di te. Freddo, fame, oscurità e sete non sono per noi così spaventosi e mortali come la tua “amicizia e fratellanza”. Ma la storia metterà tutto al suo posto. E noi saremo con gas, luce, acqua e cibo. E senza di te".

In molte zone dell'Ucraina è suonata l'allerta aerea. Il raid aereo starebbe provocando il blackout o difficoltà di alimentazione in diverse zone dell'Ucraina. Il presidente ucraino Zelenski, in un'intervista alla CNN, ha bollato questi attacchi come «chiari atti terroristici» in quanto non hanno obiettivi militari, ma civili allo scopo di spaventare gli ucraini.