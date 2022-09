Ostuni: avvenuta l'apertura del cantiere dei lavori per la Piastra dell'Ospedale

OSTUNI (BR) - "Finalmente oggi martedì 20 settembre sono iniziati i lavori al Piano Primo della piastra dell'ospedale di Ostuni, dove saranno ubicati gli 8 posti del nuovo reparto di Rianimazione" si legge in una nota stampa dei componenti del partito 'Emiliano Sindaco di Puglia' "Intanto una grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ma questo è solo l'inizio: a breve la ASL porterà a compimento le procedure per completare e cantierizzare il piano terra della stessa piastra, dove si prevede la sistemazione del pronto soccorso, della radiologia, del laboratorio analisi" - "Finalmente oggi martedì 20 settembre sono iniziati i lavori al Piano Primo della piastra dell'ospedale di Ostuni, dove saranno ubicati gli 8 posti del nuovo reparto di Rianimazione" si legge in una nota stampa dei componenti del partito 'Emiliano Sindaco di Puglia' "Intanto una grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ma questo è solo l'inizio: a breve la ASL porterà a compimento le procedure per completare e cantierizzare il piano terra della stessa piastra, dove si prevede la sistemazione del pronto soccorso, della radiologia, del laboratorio analisi"





"Come abbiamo fatto sino ad oggi, saremo vigili e presenti sui tempi e sulle procedure, e saremo completamente soddisfatti quando si realizzerà completamente l'intero progetto della piastra. Per i malpensanti che nei giorni scorsi ci avevano attaccato, vogliamo precisare che non avevamo detto il falso, e che non c'è nessun nesso tra la tornata elettorale e la cantierizzazione dell'ospedale. È un progetto per il quale Noi siamo impegnati da aprile 2022 e in pochi mesi si sono già visti per primi risultati" si legge ancora nella nota stampa.

"Oggi inizia il progetto di completamento dell'intera piastra. Partiamo con il primo piano dalla rianimazione e successivamente, entro fine anno, con la gara approvata del piano terra partiremo con la ristrutturazione della radiologia, del pronto soccorso e del laboratorio analisi" ha dichiarato l'ingegnere Ammirabile "Nel frattempo stiamo già predisponendo gli atti di gara per la definizione complessiva di tutta la piastra compresi il secondo piano e le aree esterne".

"Alla MST è stata assegnata anche questa progettazione del primo piano della terapia intensiva di Ostuni, oltre alla realizzazione del progetto esecutivo" ha dichiarato l'architetto Grosso della società MST - RM Appalti che si è aggiudicata la gara di Invitalia sulla Asl di Brindisi "Provvederemo alla realizzazione dell'opera. Oggi ci è stata consegnata l'area per poter iniziare con l'installazione del cantiere e poi con le lavorazioni prevista dal progetto".