Ravenna, vento spezza l'ormeggio di una nave da crociera: paura per gli oltre mille passeggeri

RAVENNA - Attimi di paura per gli oltre mille passeggeri a bordo della nave da crociera battente bandiera norvegese, la 'Viking Sea', protagonista di una disavventura, a causa del forte maltempo che imperversa in queste ore sull'area, che poteva avere conseguenze più gravi.L'imbarcazione di 228 metri di lunghezza ha rotto i cavi di ormeggio intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di finire contro la scogliera antistante il Molo Guardiano dello scalo romagnolo. Le operazioni di recupero sono durate oltre 4 ore. Per mantenere in assetto l'imbarcazione, sono stati impiegati 5 rimorchiatori.In acqua, per le operazioni di soccorso, anche la motovedetta della Guardia Costiera e gli uomini del gruppo ormeggiatori. Sono prontamente intervenuti la Capitaneria di Porto ed i servizi tecnico nautici Dopo le operazioni di “salvataggio” la Viking Sea è di nuovo riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna.