Serie A, Roma-Atalanta: coppia di testa infrasettimanale

via Atalanta Bergamasca Calcio fb

Sconfiggendo per 3-1 il Torino nel posticipo disputatosi all'Azzurri d'Italia nella serata giovedì 1 settembre 2022 l'Atalanta aggancia la Roma (3-0 al Monza) in vetta alla classifica di Serie A. E' l'epilogo del primo turno infrasettimanale dell'edizione 2022-23 del massimo torneo che registra il secondo pareggio interno del Bologna. Al Dall'Ara, nell'altro posticipo delle 20.45, dopo essere passati in vantaggio al 53' con Arnautovic su calcio di rigore, i rossoblù di Mihajlovic vengono raggiunti all'88' dalla Salernitana con la rete siglata da Dia per il definitivo 1-1.