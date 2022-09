Tirana: al via da lunedì 26 settembre il Workshop di Danza Contemporanea condotto da Giulio De Leo

TIRANA - Al via da lunedì 26 Settembre a Tirana il Workshop di Danza Contemporanea condotto da Giulio De Leo in collaborazione con le danzatrici Gabriella Catalano, Claudia Gesmundo ed Erika Guastamacchia, nel contesto di Puglia - Albania, joint for future - Tirana European Youth Capital 2022, promosso da Regione Puglia: Presidenza, Assessorato allo Sviluppo Economico, Cooperazione Territoriale, Sezione Politiche giovanili, Assessorato al Turismo, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Comune di Tirana; Ministero della Cultura Albanese, National Youth Congress; Ambasciata d’Italia a Tirana e Istituto Italiano di Cultura – Tirana. - Al via da lunedì 26 Settembre a Tirana il Workshop di Danza Contemporanea condotto da Giulio De Leo in collaborazione con le danzatrici Gabriella Catalano, Claudia Gesmundo ed Erika Guastamacchia, nel contesto di Puglia - Albania, joint for future - Tirana European Youth Capital 2022, promosso da Regione Puglia: Presidenza, Assessorato allo Sviluppo Economico, Cooperazione Territoriale, Sezione Politiche giovanili, Assessorato al Turismo, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio; Teatro Pubblico Pugliese; Comune di Tirana; Ministero della Cultura Albanese, National Youth Congress; Ambasciata d’Italia a Tirana e Istituto Italiano di Cultura – Tirana.





Il workshop, dal titolo "Where" è ospitato nell’ambito della 17° Edizione dell’Albania Dance Meeting - International Festival of Contemporary Dance, diretto da Gjergj Prevazi, incentrato sull’educazione informale e sul lavoro di interazione con il pubblico.

L’atmosfera di apertura, libertà e scambio di opinioni è apprezzata soprattutto dai giovani che sono il principale gruppo target del festival, a cui si aggiungono i professionisti: critici, pubblicisti, direttori di festival, coreografi albanesi e stranieri.

ADM Festival è una piattaforma strategica di scambio culturale in Europa, in particolare tra i Balcani orientali e l’Occidente. Per numerosi artisti europei è la più importante occasione per presentare le proprie produzioni di danza in Albania.

In questo contesto "Where" coinvolgerà gli studenti dell’Università delle Arti di Tirana – Dipartimento Danza che, dopo una settimana di studio condotto da Giulio De Leo, il prossimo 2 ottobre andranno in scena insieme al cast italiano nello spazio de La Nuvola, installazione contemporanea di Sou Fujimoto che sorge nel cuore della città, per un’edizione assolutamente inedita e che si preannuncia esplosiva.