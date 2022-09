Trani: ad ottobre la sesta edizione del Puglia Cake Festival

TRANI - Il Puglia Cake Festival sta per spalancare le porte di Palazzo San Giorgio in una 6^ edizione che avrà tutto il colore e la magia dell’alta professionalità nel campo della pasticceria, e non solo. Tanta innovazione, gusto e tendenze diverranno i comuni denominatori di due giornate – il 15-16 ottobre a Trani, in cui si susseguiranno contest, corsi, show cooking e demo live. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai più giovani, attraverso il coinvolgimento di scuole professionali alberghiere con progetti formativi. - Il Puglia Cake Festival sta per spalancare le porte di Palazzo San Giorgio in una 6^ edizione che avrà tutto il colore e la magia dell’alta professionalità nel campo della pasticceria, e non solo. Tanta innovazione, gusto e tendenze diverranno i comuni denominatori di due giornate – il 15-16 ottobre a Trani, in cui si susseguiranno contest, corsi, show cooking e demo live. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai più giovani, attraverso il coinvolgimento di scuole professionali alberghiere con progetti formativi.





Punto di riferimento unico e inimitabile per la Puglia, terra incomparabile per la sua storia, i suoi sapori e la sua bellezza architettonica, l’evento avrà sempre la dolcezza come protagonista indiscussa, in una cornice che è meta turistica d’eccellenza e che, grazie all’arte del cake design, diverrà polo nevralgico di colore e bellezza. Centinaia di professionisti sfodereranno le più elevate tecniche di lavorazione e decorazione della pasta di zucchero insieme a pasticceri di rilevanza nazionale, pronti a divenire vessilli di passione e arte senza tempo. Quest’anno il Puglia Cake Festival, presentato da Città dell’Infanzia, è in collaborazione con la Città di Trani che, dopo cinque edizioni di successo, ha deciso di supportare quello che è destinato a divenire attrattiva d’eccellenza per la città. L’evento sarà magistralmente diretto artisticamente da Annalisa Stillavato, Katia Malizia, Andrea Pizzaleo; una triade capace di appassionare e regalare emozioni con grinta e professionalità. Non mancheranno i contest che, in questa edizione, scelgono di cavalcare le onde dell’immaginazione: "Pensa, credi, sogna e osa." WALT DISNEY – crostata in pasta frolla artistica, panettone decorato, panettone innovativo, wedding cake, royal icing wedding cake, composizione floreale, topping in modelling, set quattro biscotti decorati. Giudici d’eccellenza: Nico Marzocca dalla Puglia - Ambassador (Casillo), Maria Pastore dalla Puglia - vincitrice di molte competizioni sul panettone a livello internazionale, maestro pasticcere Luigi Conte dalla Campania , vincitore di molte competizioni sul panettone a livello internazionale, Nicola Giotti dalla Puglia - maestro pasticcere ideatore della tecnica aerografia indiretta speculare lucida, Mario "Bolivar" Pennelli - scrittore, giornalista e conduttore di eventi e festival di cultura gastronomica, Cosimo Maddalena dalla Puglia - pastry chef con importanti esperienze lavorative accanto a pasticceri e chef internazionali associato ACP Bat. E, ancora, tanti giudici e docenti di tanti corsi e master class imperdibili con Catia Guida – Valeria Tardozzi, Carlotta Nisco, Nicole Veloso,Filomena Tavano, Shaki Perera, Rita D’Ascenzo, Giulia Alessio, Giovanni Vitti, Flavia Stroscio, Mary Presicci, Esmeralda Trigo. Come in ogni edizione, il Puglia Cake Festival non manca la sua presa nel mondo del sociale. Il Crazy Sugar Team, capitanato da Gabriella Iannella e Antonella Cittadino, sarà impegnato in una realizzazione live di un’opera dedicata alla splendida città di TRANI. Una performance a sostegno di AIL_onlus - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma onlus, FORTIS FEROX FERTILIS. Irrinunciabile la stretta di mano con Michele Ciniero e la LILT, nei suoi 100 anni di attività, attraverso una creazione ad hoc a cura di Andrea Pizzaleo e il suo team che ne celebrerà il centenario impegno a favore della prevenzione. L’evento godrà anche della straordinaria collaborazione di Catia Guida, autrice di contest di successo "Raffaello contest on air 2020" "Dante international contest 2021" e collaborazioni internazionali on line "Homage painting to Elizabeth Taylor 2021" e "Canova l’eterna bellezza 2022".Per la prima volta live ci regalerà, inoltre, attraverso un team d’eccellenza fatto da 32 professionisti internazionali, uno spettacolo d’arte che vedrà protagonista la PUGLIA e tutto il suo fascino "Puglia-Arte Cultura Tradizione". Ciliegina sulla torta dell’evento sarà la performance "Edible body painting" live di Katia Malizia sul corpo di una modella d’eccezione con l'ausilio di colori alimentari in collaborazione con Miss Italia Puglia della Carmen Martorana Eventi. La body-art è una corrente artistica diffusasi negli anni sessanta ed è un'arte mondiale di grandissimo impatto visivo. A coronare la cornice di questo tuffo nel colore e nella dolcezza, numerosi espositori e sponsor carichi di idee e novità. Le due giornate saranno raccontate attraverso "Parole e zucchero". Tutto il mondo della comunicazione Puglia CAKE Festival sesta edizione insieme a Serena Gisotti e Vanna di Lernia, reporter di Città dell'Infanzia, con un angolo dedicato alle interviste live, tra chiacchiere e dolcezze, e Gianfranco Manuguerra, un inviato speciale, "molto speciale", con le sue stravaganti interviste e dirette.

A chi è rivolto il Puglia Cake Festival? Cake designer, pasticceri, giornalisti, blogger, addetti al marketing e alle pubbliche relazioni, docenti, studenti di settore, curiosi e appassionati, movimenti di consumatori, associazioni. Chiunque riconosca nella bellezza dell’artigianato e dell’arte scultorea un valore imprescindibile di incanto e cultura. Tutte le info su www.pugliacakefestival.it. Pronti per vivere l’emozione il 15-16 ottobre – Palazzo San Giorgio – Trani – 9,30-19,30. Ingresso gratuito. Non solo zucchero...