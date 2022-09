via Federazione Italiana Pallavolo fb

KATOWICE - Ventiquattro anni dopo il titolo mondiale con De Giorgi in campo, la sua squadra già campione d’Europa, torna sul tetto del mondo. Contro ogni pronostico gli azzurri tornano in vetta al Mondo dopo l’oro Europeo con un finale di 3-1 sulla Polonia. 22-25, 25-21, 25-18, 25-20 i parziali con i quali gli azzurri sono riusciti a piegare le resistenze della nazionale bi-campione in carica.