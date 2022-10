Bisceglie: tutto pronto per “La scuola distrutta” di Stefano d'Errico allo Sporting Club

BISCEGLIE (BAT) - Lunedì 24 ottobre dalle 18:30, presso la sala convegni dello Sporting Club (Strada del Carro, 98) a Bisceglie, si terrà la presentazione del libro dal titolo La scuola distrutta. Trent'anni di svalutazione sistematica dell'educazione pubblica e del Paese (ed. Mimesis, 2019), scritto da Stefano d’Errico. A moderare l’incontro con l’autore sarà la dott.ssa Enza Martina, e prenderanno parte all’iniziativa il Presidente dello Sporting Club avv. Antonio Belsito, il prof. Saverio Mongelli, già Preside; il rag. Vincenzo Valente, la dott.ssa Francesca Preziosa, la dott.ssa Raffaella di Lena e la prof.ssa Antonella De Silvio.





L’incontro letterario si colloca nell'ambito del cartellone “Cultura e Sport” a cura del circolo biscegliese ed è rivolto al personale docente e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città, ai genitori componenti il Consiglio di Circolo, ai genitori rappresentanti di classe e alle comunità parrocchiali ed educative.

L’evento culturale è espressione delle parole di R. Baden-Powell in The wolf Cub’s handbook (1916): «Ho trovato, per esperienza, che diciotto ragazzi è il numero massimo di cui mi sono potuto occupare individualmente... Naturalmente potreste insegnare esercizi di tipo militare a centoventiquattro, ma non educarli». L’accesso è libero e gratuito.