Ostuni: presentata la VI edizione del Festival della Cooperazione Internazionale "Energie mediterranee per fare Pace"

- Nella giornata di venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 16:00, presso la Sala dei Sindaci del Comune di Ostuni (BR), è stata presentata la VI Edizione del "Festival della Cooperazione Internazionale". Un evento che quest’anno, tratterà la tematica chiave delle "Energie mediterranee per fare Pace", che si prefigge lo scopo di essere un faro guida per la società civile, ma anche e soprattutto per chi è chiamato a prendere delle decisioni chiave per il futuro di ognuno di noi, in tempi difficili, in cui spirano tristi venti di guerra, che portano a una difficoltà nelle relazioni internazionali e a un impoverimento morale, sociale ed economico delle popolazioni.