Francavilla Fontana: orari di apertura del Cimitero Comunale e servizio navetta gratuito

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Sino al 2 novembre il Cimitero Comunale sarà aperto ai visitatori con orario continuato dalle 8.00 alle 18.00. - Sino al 2 novembre il Cimitero Comunale sarà aperto ai visitatori con orario continuato dalle 8.00 alle 18.00.





Per consentire alle persone anziane o con disabilità di poter fare visita ai propri cari defunti, l’Amministrazione Comunale ha attivato dal 30 ottobre al 2 novembre una navetta gratuita su prenotazione.

Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 17.00 e garantirà il trasporto dal proprio domicilio all’ingresso del Cimitero e il successivo ritorno a casa. Per prenotare lo spostamento è possibile telefonare ai numeri 08311985974 oppure 3319988235 indicando il proprio indirizzo.

Nelle scorse ore, così come programmato dall’Amministrazione Comunale, sono stati completati i lavori di manutenzione del verde per rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo dai viali.

Come consuetudine in questi giorni è previsto un afflusso importante di francavillesi residenti e non in Città. Al fine di consentire gli spostamenti all’interno del Camposanto anche alle persone con mobilità ridotta l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione gratuitamente un veicolo elettrico.