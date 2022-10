Lecce. Luci accese a Palazzo Carafa: dipendente comunale al lavoro

LECCE - Il dirigente del settore Affari Generali del Comune di Lecce tiene a chiarire che nella giornata di sabato 8 ottobre 2022 in orario pomeridiano presso gli uffici dell’Albo pretorio situati al piano terra di Palazzo Carafa era presente un dipendente dell’Ufficio impegnato in orario di lavoro straordinario. - Il dirigente del settore Affari Generali del Comune di Lecce tiene a chiarire che nella giornata di sabato 8 ottobre 2022 in orario pomeridiano presso gli uffici dell’Albo pretorio situati al piano terra di Palazzo Carafa era presente un dipendente dell’Ufficio impegnato in orario di lavoro straordinario.





Il dipendente comunale, incaricato dell’apertura della Sala Open space per una manifestazione in programma dalle 17 alle 19, era impegnato al contempo nello smaltimento di pratiche arretrate, rendendo ancor più efficace e produttiva la propria presenza a Palazzo in orario straordinario.

Non hanno alcuna attinenza con la realtà dei fatti le accuse di spreco di energia pubblicate da alcune testate giornalistiche, peraltro senza procedere alla doverosa e accurata verifica preventiva della notizia.