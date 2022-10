Lecce. Trasporto pubblico: dal 3 ottobre variazioni di alcune linee e orari

LECCE - Da lunedì 3 ottobre alcune linee del trasporto pubblico locale subiranno delle piccole variazioni, frutto dell'osservazione dei flussi di utenza e del confronto con gli utilizzatori dei bus per motivi scolastici e lavorativi. - Da lunedì 3 ottobre alcune linee del trasporto pubblico locale subiranno delle piccole variazioni, frutto dell'osservazione dei flussi di utenza e del confronto con gli utilizzatori dei bus per motivi scolastici e lavorativi.

Le linee interessate saranno le seguenti:

"AG": City Terminal - Columella

"NP": City Terminal - Porta Napoli

"R4": Costa - Piazzale Cuneo

"S14": Porta Napoli - Giorgilorio

"S17": City Terminal - Frigole

"S19": City Terminal - Quartiere Santa Rosa - Torre Chianca, Torre Rinalda





Linea AG: oltre alle corse già in vigore saranno effettuate le seguenti corse: ore 07:20 "Columella" direzione "City Terminal"; ore 08:05 "City Terminal" direzione "Columella". Le partenze dalla fermata "Columella" delle ore 13:20, 14:20 e 15:20 saranno anticipate rispettivamente alle ore 13:13, 14:13 e 15:13.

Linea NP: oltre alle corse già in vigore saranno effettuate le seguenti corse: ore 07:36 da "City Terminal" direzione Piazza Palio; ore 07:49 da "Piazza Palio" direzione City Terminal. La corsa in partenza alle ore 07:53 dal City Terminal sarà anticipata alle ore 07:47. La corsa delle ore 15:20 in partenza da Piazza Palio sarà soppressa.

Linea S19: le corse in partenza dal City Terminal alle ore 08:10 e 13:50 saranno posticipate rispettivamente alle ore 08:20 e 14:10.

Linea S14: la corsa in partenza alle ore 07:08 da Porta Napoli sarà anticipata alle ore 07:00; la corsa in partenza alle ore 07:32 da Giorgilorio sarà anticipata alle ore 07:21.

Linea R4: Le corse in partenza da P. le Cuneo alle ore 07:00 e alle ore 07:32 da P.le Cuneo saranno anticipate rispettivamente alle ore 06:55 e alle ore 07:24; la corsa in partenza da Costa alle 07:17 sarà anticipata alle ore 07:09.

Linea S17: La corsa in partenza dal "City Terminal" delle ore 14:05 sarà posticipata alle ore 14:20.

"Dopo le prime due settimane dall'inizio delle scuole e la contestuale definizione degli orari di ingresso e uscita dagli istituti abbiamo potuto tarare in maniera più puntuale le nostre corse al fine di rispondere meglio alle necessità degli studenti e dei pendolari – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Abbiamo monitorato, raccolto sollecitazioni e istanze pervenute agli uffici del settore Mobilità e Sgm, con queste variazioni le nostre linee saranno meglio integrate con il trasporto extra urbano, rispondendo meglio alle esigenze di chi raggiunge Lecce per studio e lavoro".